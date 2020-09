Dortmunder Dämpfer vor Supercup - Pleite in Augsburg

2. Spieltag

Felix Uduokhai (40. Minute) und Daniel Caligiuri (54.) sorgten bei der ersten Partie seit über einem halben Jahr in der heimischen Arena wieder vor Zuschauern für großen Jubel bei 6000 Fans.

Die Schwaben deckten beim abschlussschwachen BVB vier Tage vor dessen Kräftemessen am Mittwoch mit dem frisch gekürten europäischen Supercup-Sieger aus München Schwächen auf. Sie selbst freuten sich erstmals über einen Sechs-Punkte-Start in der Fußball-Bundesliga und die zumindest temporäre Tabellenführung.

Die von FCA-Trainer Heiko Herrlich, einst neun Jahre in Dortmund Profi, vor dem Spiel als «europäische Spitzenmannschaft» betitelte Borussia-Boygroup präsentierte sich zwar spielstark im Mittelfeld. Sie zeigte gegen extrem lauffreudige und einsatzfreudige Augsburger aber zumindest in diesem Spiel, dass sie noch reichlich Entwicklungsbedarf hat.

Anders als bei seinem furiosen Bundesliga-Debüt vor 252 Tagen in Augsburg mit drei Toren beim 5:3 konnte sich auch Erling Haaland nicht besonders in Szene setzen. Er sah nach einer Rangelei erstmals in seiner kurzen Bundesliga-Karriere gelb.

Die Dortmunder starteten mit ihrer ballgewandten Offensive dominant. Mit vereinten Abwehr-Kräften hielten die Augsburger die ganz große Gefahr im von Rafal Gikiewicz sicher behüteten Tor jedoch weitestgehend weg. Dazu fehlte es bei der klar überlegenen Borussia zu oft an der Präzision beim letzten Pass.

Mehr und mehr ließen sich die Dortmunder vor der Pause durch das aggressive Zweikampfverhalten des FCA in ein körperbetontes Spiel verwickeln. Nachdem BVB-Verteidiger Emre Can seinen Gegenspieler Michael Gregoritsch bei einem Laufduell im Gesicht getroffen hatte, gab es Freistoß vom linken Flügel.

Neuzugang Caligiuri brachte den Ball in seinem 300. Bundesliga-Spiel scharf vor das Tor - und Uduokhai köpfte zum ersten Treffer für die Augsburger ein. Borussen-Keeper Roman Bürki klebte beim Gegentor aus wenigen Metern auf der Linie. Ein wenig ratlos verließen die Gäste angesichts von 71:29 Prozent Ballbesitz in der ersten Hälfte und einem 0:1-Pausenrückstand den Rasen.

Auch im zweiten Durchgang setzte sich die Dortmunder Überlegenheit fort, doch den Punch hatten wieder die Augsburger. Nach einem Traumpass von Florian Niederlechner in den Lauf von Caligiuri setzte sich dieser willensstark durch und vollendete zum 2:0.

Dortmund um die eingewechselten Marco Reus und Julian Brandt drückte, blieb aber ohne Durchschlagskraft. Gikiewicz verhinderte mit einem Riesenreflex gegen Mats Hummels den Anschluss (85.) und rettete auch gegen Haaland (90.). Augsburg grätschte und rannte, hoffte seinerseits auf den erlösenden Konter. Auch ohne diesen durften die Schwaben beim Zuschauer-Comeback jubeln.

