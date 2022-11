Draisaitl kassiert mit Oilers höchste Saisonniederlage

Edmonton (dpa) – Draisaitl gelang im zweiten Drittel aus dem Überzahlspiel der 1:2-Anschlusstreffer. Doch innerhalb von 39 Sekunden ließen die Stars zwei weitere Tore folgen. Mit insgesamt 23 Scorerpunkten rangiert Deutschlands Sportler des Jahres von 2020 in der NHL-Rangliste hinter seinem Teamkollegen Connor McDavid (25 Scorerpunkte) auf dem zweiten Platz.

Moritz Seider hat mit den Detroit Red Wings einen 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)-Heimerfolg gegen die New York Islanders eingefahren. Seider war an der 2:0-Führung im zweiten Drittel in Unterzahl beteiligt. Der beste Liganeuling der vergangenen Saison gab damit seine dritte Vorlage in dieser Spielzeit.

Die Colorado Avalanche gewannen auch das zweite Spiel im finnischen Tampere gegen die Columbus Blue Jackets. Der Titelverteidiger ließ auf einen 5:3-Erfolg tags zuvor am Samstag einen 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)-Sieg folgen. Zum dritten Mal trug die NHL in dieser Saison eine Partie in Europa aus.