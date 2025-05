Draisaitls Oilers nehmen Kurs auf Stanley-Cup-Finale

Edmonton (dpa) - Die Edmonton Oilers um Eishockey-Superstar Leon Draisaitl haben einen großen Schritt in Richtung Stanley Cup in der Profiliga NHL gemacht. Das Team aus Kanada gewann im Finale der Western Conference das dritte Spiel gegen die Dallas Stars deutlich mit 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) und übernahm damit erstmals in der Serie im Modus Best-of-seven die Führung.

Edmonton hatte das Auftaktspiel in Dallas mit 3:6 verloren und dann in der zweiten Begegnung mit einem 3:0-Auswärtserfolg ausgeglichen. Draisaitl bereitete den 6:1-Endstand mit seinem 15. Assist in den Playoffs vor. Der kanadische Superstar Connor McDavid traf wie auch Zach Hyman doppelt. Die Partie fand zeitgleich mit dem WM-Finale zwischen den USA und der Schweiz im schwedischen Stockholm statt.

Revanche gegen die Panthers?

Im Vorjahr hatten die Oilers um die Schlüsselspieler Draisaitl und McDavid das Finale um den Stanley Cup erreicht. Gegen die Florida Panthers holte Edmonton einen 0:3-Rückstand auf und glich zum 3:3 aus. Das siebte und entscheidende Spiel ging dann allerdings mit 1:2 verloren.

Die Panthers führen in ihrer Halbfinal-Serie gegen die Carolina Hurricanes deutlich mit 3:0 und stehen kurz vor dem Finaleinzug. Dann könnte es zu einer Revanche auf der größtmöglichen Bühne kommen.