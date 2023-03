Drama samt Fotofinish: Snowboardcrosser Nörl holt WM-Silber

Snowboardcrosser Martin Nörl hat bei den Weltmeisterschaften in Georgien die Silbermedaille gewonnen. Der 29-Jährige landete in einem dramatischen Finale in Bakuriani hinter dem Österreicher Jakob Dusek.

© Valentin Flauraud/Keystone/dpa