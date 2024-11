«Dreamy-Teamy»? «Bachelorette» vergibt letzte Rose

München (dpa) - «Bachelorette» Stella Stegmann ist ihre letzte Rose los. Im Finale entschied sie sich für Kandidat Devin. «Ich hab lange auf diesen Moment gewartet: Devin, du bist meine Eins und ich hab mich in dich verliebt.» Ob er denn ihre letzte Rose annehmen wolle? «Ja, hundert Prozent!»

Bis zu diesen erlösenden Worten ließ die 27-Jährige ihren Auserwählten allerdings ziemlich zappeln. «Ich bin hierhergekommen, um jemanden zu finden, mit dem ich mir eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann, der mir auch meine Freiheit lässt und mich nicht einschränkt. Und ich weiß nicht, ob du mir das bieten kannst», sagte sie - um dann nach einer Pause aufzulösen: «Ich bin bereit, es herauszufinden und wenn ich das mit jemandem schaffen kann, dann nur mit Dir.»

Keine große Begeisterung bei Stellas Mutter

Und das, obwohl Stellas Mutter Inge sich in der Folge zuvor beim Kennenlernen mit dem möglichen Schwiegersohn in spe doch eher nüchtern geäußert hatte: «Es muss ja für dich stimmen, ne?”» Ihr Geschmack sei ja «sowieso ein anderer», sagte sie. «Und man muss einfach akzeptieren, was die eigenen Kinder wählen.»

Auch der Zweitplatzierte Ferry (29) hatte die Wahl-Münchnerin kurz vor der Verkündung noch einmal ziemlich durcheinandergebracht, indem er sagte, die Entscheidung gegen ihn sei die falsche. Sie seien doch ein «Dreamy-Teamy». Stella brach in Tränen aus («Ich hab halt auch Gefühle für den») und wirkte auch noch bei der frohen Botschaft für Devin reichlich mitgenommen. Ferry schienen danach im Auto die Worte zu fehlen: «Es ist, was es ist.»

Der umstrittene Martin war im am Montag beim Streamingdienst RTL+ ausgestrahlten Finale - zur Freude einiger Zuschauer - vorher schon als Drittplatzierter rausgeflogen.

Erste bisexuelle Bachelorette hatte nur noch männliche Auswahl

Stella Stegmann ist die erste bisexuelle Bachelorette, datete in der RTL-Kuppelshow Männer und Frauen - hatte aber nach dem freiwilligen Ausstieg der letzten weiblichen Kandidatin im Halbfinale ein rein männliches Finale.

Seit mehr als zehn Jahren schickt RTL die «Bachelorette» auf die Suche nach der Liebe. In diesem Jahr ist die Datingshow erstmals nicht mehr im Free-TV, sondern nur noch auf dem Streaming-Portal RTL+ zu sehen.