Dreharbeiten für neue Folgen der ZDF-Serie «Hotel Mondial»

Schwerin (dpa) - Die Außenaufnahmen für die zweite Staffel der ZDF-Vorabendserie «Hotel Mondial» werden derzeit in Schwerin gedreht. Die insgesamt sechs Drehtage dauern noch bis Dienstag, wie eine Sprecherin am Freitag bei einem Medientag am Set sagte. Bis dahin steht das Ensemble um Hotelchefin Eva de Vries (Gesine Cukrowski), Küchenchefin Uli Kersting (Agnes Mann) sowie die Rezeptionisten Maria Rietzel (Lea Sophie Salfeld) und Raik König (Daniel Aichinger) im Zentrum von Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt vor der Kamera. Als Hotel-Kulisse dient ein historisches Gebäude, in dem in Wirklichkeit Büros und ein Restaurant untergebracht sind.

Für Gastauftritte sind Götz Otto und Tina Ruland nach Schwerin gereist. Otto verkörpert den neuen Eigentümer des Vier-Sterne-Hotels, der aus dem Haus ein Spielcasino machen will, Ruland dessen Frau, eine professionelle Poker-Spielerin. Die neue Staffel soll im Herbst ausgestrahlt werden, wie Produzent Johannes Pollmann der Deutschen Presse-Agentur sagte. Sendeplatz ist mittwochs im Vorabendprogramm.