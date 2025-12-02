Dreharbeiten zu letzter «Babylon Berlin»-Staffel beendet

Berlin/München (dpa) - Die Dreharbeiten zur fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie «Babylon Berlin» sind abgeschlossen. Die Drehs seien beendet, ein Erstausstrahlungstermin stehe aber noch nicht fest, teilte die ARD-Tochter Degeto auf Anfrage mit. Die Produktion der acht Folgen der finalen Staffel hatte im Oktober 2024 begonnen. Wie bei den bisherigen Staffeln stammen die Drehbücher von den Regisseuren und Autoren Henk Handloegten, Achim von Borries und Tom Tykwer.

Die finale Staffel beruht laut Degeto auf dem Roman «Märzgefallene» von Volker Kutscher. Die Handlung spielt im Februar 1933, in der Zeit der Machtübertragung an die Nationalsozialisten. In den Hauptrollen sind unter anderem wieder Volker Bruch als Gereon Rath und Liv Lisa Fries als Charlotte Ritter zu sehen.