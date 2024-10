Drehstart für «Peaky Blinders»-Film mit Cillian Murphy

Los Angeles/London (dpa) - Oscar-Preisträger Cillian Murphy verwandelt sich erneut in den Gangster und Bandenanführer Tommy Shelby. «Im Auftrag der Peaky Blinders... Tommy Shelby ist zurück», schreibt der Streamingdienst Netflix auf der Plattform X und kündigt damit den Drehstart für den geplanten Spielfilm über die legendäre britische Straßengang an.

Der 48 Jahre alte gebürtige Ire, der schon in der gleichnamigen BBC-Serie den Gangster spielte, ist mit dunklem Mantel seitlich vor einer Backsteinwand in einem Set-Foto zu sehen. Zudem zeigt er sich an der Seite des britischen Autors und Serienschöpfers Steven Knight. Das neue Kapitel der Peaky Blinders spiele während des Zweiten Weltkriegs, teilte Knight laut Netflix mit. Weitere Einzelheiten über die Geschichte sind unter Verschluss. Auch über den möglichen Filmstart wurde zunächst nichts bekannt.

«Scheint so, als wäre Tommy Shelby mit mir noch nicht fertig gewesen», wurde Murphy zuvor zitiert. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit Knight und Regisseur Tom Harper. Dieser Film sei für die Fans, fügte der Schauspieler hinzu. Murphy hatte im März mit seiner Hauptrolle in dem Film «Oppenheimer» den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Neben Murphy spielen unter anderem Rebecca Ferguson («Dune»), Barry Keoghan («Saltburn») und Tim Roth («Pulp Fiction») in der Filmversion mit.

In der BBC lief «Peaky Blinders» als Serie in sechs Staffeln von 2013 bis 2022. In Deutschland war sie im Free-TV unter dem Titel «Peaky Blinders – Gangs of Birmingham» in einer synchronisierten Version bei Arte zu sehen. Die Story dreht sich um eine legendäre Straßengang in Englands zweitgrößter Stadt Birmingham nach dem Ersten Weltkrieg.