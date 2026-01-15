Drehstart für Serie: So sieht die neue Lara Croft aus

Berlin (dpa) - Nach Kinofilmen bekommt Actionheldin Lara Croft eine Serie - jetzt haben die Dreharbeiten begonnen. «Game of Thrones»-Star Sophie Turner (29) spielt die Rolle. Wie auf ersten Fotos zum Dreh von den Amazon MGM Studios zu sehen ist, bleibt man dem früheren Look der Figur treu: Die britische Schauspielerin trägt Tanktop, knappe Shorts und hat ihre Waffen am Oberschenkel befestigt.

Die Serie «Tomb Raider» für das Streamingportal Prime Video basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe, die seit Mitte der 1990er Jahre beliebt ist. Lara Croft ist eine Archäologin und Abenteurerin, de sich auf gefährliche Missionen begibt.

Sie sei schon lange ein großer Fan von «Tomb Raider» und der Figur Lara, sagte Turner im Herbst laut einer Mitteilung dazu, dass sie die Rolle in der Serie übernimmt. Lara Croft habe sich in einer Männerwelt als «starke weibliche Vorbildfigur» behauptet.

Diese Schauspieler sind auch dabei

Neben Turner werden Sigourney Weaver (76, «Avatar: Fire and Ash») und Jason Isaacs (62) aus der Harry-Potter-Filmreihe zum Cast gehören. Auch der deutsch-schwedische Schauspieler August Wittgenstein (44, «Ku'damm 77») ist an Bord. Er soll einen Mann namens Lukas spielen, den eine gemeinsame Vergangenheit mit der Abenteurerin Croft verbindet. Drehbuchautorin und Produzentin ist Phoebe Waller-Bridge, von der auch die erfolgreiche Serie «Fleabag» stammt.

Dies ist nicht das erste Format von Lara Croft außerhalb der Videospiele-Welt: In drei «Tomb Raider»-Filmen verkörperten Angelina Jolie 2001 und 2003 sowie Alicia Vikander 2018 die Actionheldin.