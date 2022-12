Drei Millionen sehen «Avatar 2 - The Way of Water»

Berlin (dpa) - In nur zwei Wochen hat der Kinofilm «Avatar 2 - The Way of Water» die Marke von drei Millionen Besucherinnen und Besuchern in Deutschland geknackt. Dies teilte der Branchenverband HDF Kino mit, der dem Werk dafür die «Goldene Leinwand» verlieh.

«Avatar 2: The Way of Water» sei der Film, der seit Beginn der Corona-Pandemie diese Marke am schnellsten erreicht habe. Der Sciene-Fiction-Abenteuerfilm von Regisseur James Cameron war am 14. Dezember in den Kinos angelaufen.

Der Verband HDF Kino vertritt nach eigenen Angaben etwa 600 Mitgliedsunternehmen, die rund 75 Prozent der deutschen Leinwände bespielen.