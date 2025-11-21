Drei Spiele-Sperre: Bayern in Königsklasse lange ohne Díaz

München (dpa) - Der FC Bayern München muss in der Champions League doch länger als gedacht auf Stürmer Luis Díaz verzichten. Die Europäische Fußball-Union sperrte den Kolumbianer nach seiner Roten Karte im Spiel bei Paris Saint-Germain für drei Spiele. Das geht aus den offiziellen Dokumenten der UEFA hervor. Die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters waren zunächst von einer Ein-Spiele-Sperre ausgegangen.

Díaz war beim 2:1-Sieg der Münchner bei PSG am 4. November nach einem Foul an Achraf Hakimi des Feldes verwiesen worden. Zuvor hatte der 28-Jährige beide Bayern-Tore erzielt. Sollte die Sperre so bestehen bleiben, würde Díaz der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany beim FC Arsenal, gegen Sporting Lissabon und gegen Union Saint-Gilloise fehlen.