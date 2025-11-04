Drei-Türme-Lauf am Sonntag





Sonntag, 9. November, ist der Startschuss für den anspruchsvollen Lauf. Es geht über zehn Kilometer an drei Hagener Türmen vorbei: Kaiser-Friedrich-Turm, Bismarckturm und Eugen-Richterturm.

Nicht die Streckenlänge ist dabei das Herausfordernde: zehn Kilometer laufen geübte Läufer problemlos. Herausfordernd sind die 300 Höhenmeter, die vor allem auf den letzten etwa drei Kilometern des Trails weggesteckt werden müssen. Die fangen mit einer heftigen Steigung auf dem Weg zur Sternwarte an, und enden erst im Ziel.

Seit dem Debüt 2021 hat der Drei-Türme-Lauf eine leidensfähige Fangemeinde. Die Teilnehmerliste ist proppenvoll, auch in diesem Jahr war der Lauf ein paar Tage nach der Bekanntgabe ausgebucht.