Drei Türme Weg erneut ausgezeichnet

Der Drei-Türme-weg hat es wieder geschafft: Der Rundwanderweg wurde jetzt zum fünften Mal in Folge als Premiumweg ausgezeichnet.

Damit ein Wanderweg das begehrte Premiumsiegel des Deutschen Wanderinstituts erhält, muss er einige Qualitätskriterien erfüllen. Das hat er dem Engagement vieler Menschen zu verdanken, die ihn ehrenamtlich pflegen und weiterentwickeln. Besonders punkten konnte der 3-Türme -Weg mit einer zusätzlichen Futterstation am Wildpark, einer Fotowand zwischen Wildpark und Eugen-Richter-Turm, einer Pflanzspirale am Bismarckturm und der HAGENliebe-Bank. Auch ein Wald-Weitsprung mit Balancierpfad sorgen für noch mehr Bewegung, Naturerlebnis und schöne Erinnerungsfotos.