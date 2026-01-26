Dreister Einbruch in Hagener Autohaus

Betroffen sind sowohl Neu- als auch Gebrauchtwagen. Der Schaden ist enorm groß.

Die Täter gingen offenbar gezielt und professionell vor. Innerhalb kürzester Zeit wurden die Fahrzeuge aufgebrochen und Teile systematisch ausgebaut. Für das Autohaus bedeutet der Einbruch einen erheblichen materiellen Verlust - und zeigt, wie skrupellos Kriminelle inzwischen arbeiten.

Der Vorfall sorgt nicht nur bei den Mitarbeitenden für Entsetzen, sondern wirft auch Fragen auf: Wer hat die Täter gesehen? Wer kann Hinweise geben? Der Inhaber des Autohauses hofft nun, dass sich Zeugen melden und so zur Aufklärung beitragen können.