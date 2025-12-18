Dresdner «Tatort» zeigt rätselhaften Entführungsfall

Dresden (dpa) - Der neue Dresdner «Tatort» beginnt mit einer düsteren Szene: Blutverschmiert flüchtet die Jugendliche Amanda (Emilie Neumeister) mitten in der Nacht aus einer Tierarztpraxis. Auf dem Boden liegt in einer Blutlache die Leiche einer Frau.

Verängstigt rennt die Jugendliche mit einem Skalpell in der Hand durch Dresden. Als sie im Bahnhof Dresden-Neustadt von der Menschenmenge überfordert ist, bedroht sie Passanten mit dem Skalpell. Die Menschen überwältigen sie schließlich. Wie es weitergeht, ist im «Tatort»-Krimi «Nachtschatten» zu sehen - am Neujahrstag um 20.15 Uhr im Ersten.

Ein Hilferuf im Kommissariat

Auf dem Kommissariat fleht Amanda Kommissarin Leonie Winkler (Cornelia Gröschel), die den Fall völlig überarbeitet übernimmt, um Hilfe an. Sie sei eingesperrt in einem Keller aufgewachsen. Ihre Schwester Jana sei dort noch gefangen.

Die Zeit drängt. Amanda fürchtet, dass der Vater Jana für ihre Flucht bestraft: «Kein Essen, kein Trinken, sie ist jetzt alleine eingesperrt. Wenn sie verdurstet, dann ist das meine Schuld.» Wo sich der Keller befindet, kann Amanda nicht beschreiben. Auch ihren Nachnamen kann sie Winkler nicht nennen. «Entschuldigen Sie, aber das ist doch jetzt nicht wichtig. Ich muss doch zu Jana», sagt sie.

Winkler muss sich gegen Zweifel durchsetzen

Doch sagt das Mädchen die Wahrheit? Winklers Chef Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) hält ihre Geschichte für nicht glaubwürdig. Die Beurteilung einer Psychologin der Jugendanstalt, in der Amanda untergebracht wird, bestätigt seinen Zweifel. Dazu kommt: Das Team ist unterbesetzt und kann es sich nicht leisten, an einem Fall zu arbeiten, der keiner ist.

Kommissarin Winkler ist allerdings überzeugt, dass an der Geschichte des Mädchens etwas dran ist. Obwohl Amanda sie am Ende der Befragung angreift, setzt sie sich bei Schnabel dafür ein, ermitteln zu dürfen. «Wenn die Möglichkeit besteht, dass der Mann die Schwester einsperrt und verhungern lässt, dann haben wir eine Verantwortung.» Mit diesen Worten überzeugt Winkler ihren Chef. Er gibt ihr 24 Stunden Zeit.

Winkler baut ein Vertrauensverhältnis zu Amanda auf. Je länger sie mit Amanda spricht, desto mehr sieht sie sich in ihrer Einschätzung bestätigt. Ihr Verhalten deckt sich mit der Geschichte einer Jugendlichen, die ihr Leben lang eingesperrt war: Bei einem Gespräch im Freien hält Amanda die Helligkeit nicht aus und bittet, an einen dunkleren Ort zu gehen. Auch alltägliche Dinge sind der Jugendlichen fremd. Als die Kommissarin mit ihr isst, stellt sich heraus, dass Amanda noch nie eine Pizza gesehen hat.

Zweiter Fall ohne Kommissarin Gorniak

«Nachtschatten» ist der zweite Fall, in dem Winkler und Schnabel nach dem Abschied von Kommissarin Karin Gorniak (Karin Hanczewski) gemeinsam ermitteln.

Die Handlung ist in mehreren Strängen erzählt, wobei vor allem bei den Szenen aus dem Kellerverlies nicht immer eindeutig ist, was wann und wo geschieht. Lange Zeit bleibt das Publikum, wie auch die Ermittler selbst, im Unklaren. Die Ermittlungen kommen in nur kleinen Schritten voran. Immer wieder stoßen Winkler und Schnabel auf neue Puzzleteile, die sich jedoch erst kurz vor dem Ende zu einem ganzen Bild zusammenfügen.

Die Geschichte erinnert stark an echte Entführungsfälle, etwa von Josef Fritzl, der seine Tochter eingesperrt und über 24 Jahre tausendfach vergewaltigt hatte, oder von Wolfgang Priklopil, der die heutige Autorin Natascha Kampusch acht Jahre lang gefangengehalten hatte. Und doch ist im Dresdner Tatort am Ende alles ganz anders.