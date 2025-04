Dritte Staffel von «Sex and the City»-Ableger kommt Ende Mai

Unterföhring (dpa) - Fans des «Sex and the City»-Kosmos könnten bald wieder auf ihre Kosten kommen. Die dritte Staffel der HBO-Serie «And Just Like That...» startet am 29. Mai auf Sky und WOW. Wöchentlich werde eine neue Episode veröffentlicht, das Staffelfinale folge am 14. August, teilte der Sender Sky mit.

«And Just Like That...» ist die Fortsetzung von «Sex and the City». Die Kultserie wurde in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren gedreht, danach folgten zwei Kinofilme. Sie handelte von Themen wie Sex, Beziehungen und weiblicher Lust – und erzählte davon auf eine Weise, die im Fernsehen der späten 90er Jahre noch selten war.

«And Just Like That...» führt die Geschichte von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) und Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) fort. Die einstige vierte Hauptfigur Samantha (Kim Cattrall) ist in der neuen Serie nicht mehr Teil der Hauptbesetzung. Die Freundinnen sind nun in ihren 50ern und erleben weiter gemeinsam die Höhen und Tiefen des modernen Lebens in New York City.