Dritter Sieg: Groves gewinnt 17. Vuelta-Etappe

Santander (dpa) - Radprofi Kaden Groves hat seinen dritten Tageserfolg bei der 79. Spanien-Rundfahrt gefeiert. Bei der wohl vorletzten Chance für die Sprinter triumphierte der Australier auf der 17. Etappe vor dem Tschechen Pavel Bittner und dem Belgier Vito Braet. Nach den 141,5 Kilometern zwischen Arnuero und der nordspanischen Stadt Santander befand sich kein Deutscher unter den besten zehn Profis.

Groves bleibt im Grünen Trikot für den besten Sprinter. Der Australier hatte das Jersey von Wout van Aert nach dem Sturz des Belgiers am Vortag übernommen.

Keine Brüche bei van Aert

Derweil gab das niederländische Visma-Team von van Aert Entwarnung: Der Radstar hat sich keine Brüche zugezogen. Ob er bei den ab dem 22. September beginnenden Weltmeisterschaften in Zürich mitmischen kann, bleibt offen. Der Allrounder, der bei der diesjährigen Vuelta drei Etappen gewonnen hatte, zog sich durch einen Sturz in einer Abfahrt eine Verletzung am Knie zu.

Am Donnerstag steht für die Sprinter voraussichtlich die letzte Chance bevor. Allerdings könnte der letzte Anstieg der ersten Kategorie knapp 45 Kilometer vor dem Ziel den schnellen Profis zusetzen. Doch danach geht es zumeist flach ins Ziel im Naturpark von Izki im Baskenland. Die Rundfahrt endet mit einem Einzelzeitfahren am Sonntag in Madrid.