Drogenlabor hochgenommen

Der Einsatz war eigentlich erst für diese Woche geplant, musste aber auf Freitag vorgezogen werden. Das brachte die Justiz am Wochenende unter Zeitdruck. Festgenommene müssen innerhalb einer bestimmten Frist einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittler haben sieben der Verdächtigen nach einer Priorisierungsliste vorführen lassen, die anderen fünf konnten gehen. Gegen die fünf am schwersten Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet, zwei weitere aus Fristengründen frei gelassen. Aber auch gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei, die sich weiterhin gegen alle beteiligten Personen richten, dauern an.