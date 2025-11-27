Drogenlabor hochgenommen
Nach dem Polizeieinsatz in der Selbecke befinden sich fünf der Festgenommenen in Untersuchungshaft. Gegen sie besteht dringender Tatverdacht. Freitagnachmittag hatte die Kripo nach intensiver Ermittlungsarbeit ein mutmaßliches Drogenlabor ausgehoben. Zwölf Personen wurden vorläufig festgenommen. Vier von ihnen direkt in der Selbecke, acht weitere in Hagen, Remscheid und Iserlohn.
Veröffentlicht: Donnerstag, 27.11.2025 15:59
Der Einsatz war eigentlich erst für diese Woche geplant, musste aber auf Freitag vorgezogen werden. Das brachte die Justiz am Wochenende unter Zeitdruck. Festgenommene müssen innerhalb einer bestimmten Frist einem Haftrichter vorgeführt werden.
Die Ermittler haben sieben der Verdächtigen nach einer Priorisierungsliste vorführen lassen, die anderen fünf konnten gehen. Gegen die fünf am schwersten Beschuldigten wurde Untersuchungshaft angeordnet, zwei weitere aus Fristengründen frei gelassen. Aber auch gegen sie wurde Haftbefehl erlassen. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei, die sich weiterhin gegen alle beteiligten Personen richten, dauern an.