Droht eine Pause? Wirtz verletzt sich beim Aufwärmen

Nottingham (dpa) - Florian Wirtz ist in der englischen Premier League kurzfristig ausgefallen. Der Fußball-Nationalspieler zog sich beim Aufwärmen zum Spiel bei Nottingham Forest eine Verletzung zu und wurde in der Startelf durch Curtis Jonas ersetzt. Das berichteten mehrere englische Medien, ohne zunächst weitere Details zu nennen.

Im kommenden Monat stehen die ersten Länderspiele der Nationalmannschaft im WM-Jahr an. Bundestrainer Julian Nagelsmann nominiert den Kader für die Tests am 27. März in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana am 19. März. Wirtz ist dafür eigentlich fest eingeplant.