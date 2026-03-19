Dünningsbruch: Infotermin

Die Idee einer Gesamtschule am Dünningsbruch ist seit einem knappen Jahr ein politisches Thema. Anwohner hatten im vergangenen Jahr eine Bürgerinitiative dagegen gegründet. Sie argumentieren mit Umweltaspekten wie etwa, dass das Gebiet eine Frischluftschneise sei. Die Initiative beklagt, dass keine Alternativstandorte geprüft worden seien. Auch müsse man Baupläne dort mit dem Klimaanpassungskonzept abgleichen.

Auch die Parteien haben sich des Themas angenommen; die CDU zum Beispiel mit einem langen Fragenkatalog. Hagen Aktiv will Alternativstandorte prüfen. Der Rat hat bisher nur den Bebauungsplan und Vorprüfungen beschlossen, aber nicht den Bau selbst.

Allerdings akzeptieren auch Kritiker des Schulbaus am Dünningsbruch, dass Hagen grundsätzlich eine vierte Gesamtschule braucht.

Link zu den Dünningsbruchunterlagen (gültig ab 23.3.26): Beteiligungs- und Veranstaltungsübersicht | Beteiligung NRW Stadt Hagen