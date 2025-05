Dutzende EU-Außenminister und Diplomaten besuchen Ukraine

Lwiw (dpa) - Am Europatag sind knapp drei Dutzend EU-Außenminister und Diplomaten zur Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine ins westukrainische Lwiw (Lemberg) gereist. «Es ist wichtig und symbolisch, dass die europäischen Partner am Europatag Schulter an Schulter mit der Ukraine sind», schrieb Ministerpräsident Denys Schmyhal bei Telegram nach Gesprächen mit der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas. Unter anderem sei die Situation an der Front und der Rüstungsbedarf diskutiert worden. Schmyhal dankte für die Bereitstellung von einer Milliarde Euro durch die EU für die ukrainische Rüstungsindustrie.

Nach ukrainischen Angaben sind 35 Top-Diplomaten nach Lwiw gereist, unter ihnen der neue deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU). Sie gedachten bei einer gemeinsamen Kranzniederlegung der seit dem russischen Überfall von 2022 getöteten Ukrainer auf dem Lytschakiw-Friedhof. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha kündigte zudem ein Treffen der EU-Außenminister und der Kerngruppe für ein Sondertribunal gegen die russische Staatsspitze an.

Die Ukraine wehrt sich seit über drei Jahren mit westlicher Unterstützung gegen eine russische Invasion. Seit 2022 arbeitet Kiew an der Schaffung eines Sondertribunals nach dem Vorbild der Kriegsverbrechertribunale in Nürnberg und Tokio gegen die russische Führungsriege unter Präsident Wladimir Putin.