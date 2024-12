Dutzende Weihnachtssongs in den aktuellen Charts

Baden-Baden (dpa) - Mariah Carey, Wham! und Shakin' Stevens: In den deutschen Charts herrscht Weihnachtsfieber. «Insgesamt sorgen 41 Festtagslieder für besinnliche Stimmung», teilte GfK Entertainment mit. Wie in der Vorwoche - und seit einigen Jahren verlässlich immer wieder in der Adventszeit - liegt Mariah Carey mit dem inzwischen 30 Jahre alten «All I Want For Christmas Is You» auf der Eins.

Seit 2019 erreicht die 55-Jährige regelmäßig die Spitzenposition um Weihnachten herum.

Platz zwei sichert sich diese Woche erneut die Band Wham! mit dem 40 Jahre alten «Last Christmas». Dahinter liegen «Merry Christmas Everyone» von Shakin' Stevens auf der Drei und «Rockin' Around The Christmas Tree» von Brenda Lee auf der Vier. Nur Platz fünf geht diese Woche an einen nicht-weihnachtlichen Song: ROSÉ & Bruno Mars landen mit «APT.» auf Rang fünf.

In den Album-Charts findet sich mit «Wincents weisse Weihnachten» von Wincent Weiss (Platz zwei) und «Christmas» von Michael Bublé (Platz fünf) ebenfalls Weihnachtliches.

Platz eins belegt in dieser Woche aber Taylor Swift mit «The Tortured Poets Department». In dieser Woche war bekanntgeworden, dass die 34-Jährige dieses Jahr meistgestreamte Musikerin beim Streamingdienst Spotify war.

Vom Spitzenplatz auf die Drei rutschen diese Woche Linkin Park mit «From Zero» - vor «Irgendwie, Irgendwann» von Tream & treamiboii auf Platz vier.