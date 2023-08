DVV-Frauen siegen zum Auftakt der Heim-EM

Düsseldorf (dpa) - Die deutschen Volleyballerinnen sind mit einem souveränen Sieg in die Heim-EM gestartet. Die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen schlug Griechenland im Castello Düsseldorf 3:0 (25:19, 25:21, 29:27).

Vor 1256 Zuschauern und Zuschauerinnen sorgte nur die verletzungsbedingte Auswechslung von Hoffnungsträgerin Hanna Orthmann für einen Dämpfer.

Von möglicher Nervosität war bei den Deutschen zu Beginn nichts zu spüren. Schnell führte das Team im ersten Satz 7:3. Jeder Punkt wurde vom Düsseldorfer Publikum mit lautem Jubel bedacht. Doch nach ihrem Punkt zum 13:10 musste Orthmann, zuletzt oft die erfolgreichste Angreiferin, ausgewechselt und am linken Bein behandelt werden. Sie kam nicht zurück ins Spiel. Doch auch ohne die 24-Jährige holte sich das Team den Satz mit deutlichem Abstand.

«Geht eine raus, springt jemand anderes rein»

Im zweiten Durchgang stellten die Gastgeberinnen schnell auf 4:0, doch der Satz blieb lange ausgeglichen. Doch immer, wenn der 31. der Weltrangliste herankam, konnte sich das deutsche Team schnell wieder absetzen. Außenangreiferin Lina Alsmeier und Marie Schölzel sorgten für wichtige Punkte.

«Wir sind ein Team. Geht eine raus, springt jemand anderes rein», sagte Heynen zwischen den Sätzen zwei und drei über Orthmanns Ausfall. Im dritten Durchgang lagen die Griechinnen zunächst knapp vorne. Das deutsche Team tat sich in der Verteidigung schwer. Der belgische Trainer machte seine Unzufriedenheit in einer Auszeit deutlich. Beim Stand von 24:21 schien der Satz verloren, doch das DVV-Team kämpfte sich mit einem Block von Stigrot und zwei Punkten von Camilla Weitzel zurück. Am Ende sorgte ein griechischer Ball ins Aus für den notwendigen Zwei-Punkte-Vorsprung.

Im zweiten Vorrundenspiel trifft Deutschland am Samstag auf Aserbaidschan (20.00 Uhr/Sportdeutschland.tv). Die vier besten Teams aus der Sechsergruppe kommen ins Achtelfinale in Belgien.