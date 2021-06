Dwayne Johnson mit Amazon Studios in Weihnachtsfilm-Stimmung

Ein «Feiertagsuniversum für Familien in aller Welt» will Dwayne Johnson mit dem Filmprojekt schaffen, das für Weihnachten 2023 geplant ist. Amazon-Chef Jeff Bezos ist mit an Bord.

© Matt Crossick (dpa)