Ebay: Kappen-Versteigerung für Flutopfer soll weitergehen

Nach Stopp

Ahrweiler/Köln (dpa) - Die Online-Auktion einer alten Baseball-Kappe von Fluthelfer Markus Wipperfürth ist nach Angaben von Ebay «automatisiert» gestoppt worden, soll aber fortgesetzt werden.

«Wir stehen weiter mit dem Verkäufer in Kontakt und unterstützen ihn dabei das Angebot schnellstmöglich und korrekt wieder auf dem eBay-Marktplatz einzustellen, um ein Gelingen dieser außergewöhnlichen Spendenaktion zu ermöglichen», teilte ein Ebay-Unternehmenssprecher am Freitag auf dpa-Anfrage mit. Leider sei das Angebot «aufgrund von formalen Unstimmigkeiten im Verkäuferkonto aus Sicherheitsgründen von unserem System automatisiert beendet» worden, erklärte das Unternehmen weiter.

Bis Donnerstagnachmittag waren auf der Internet-Plattform mehr als 133.000 Euro für die abgenutzte Kappe des Landwirts aus der Nähe von Köln geboten worden, ehe die Seite plötzlich aus dem Netz verschwand. Auch am Freitagmorgen war sie zunächst nicht abrufbar. «Das Aufsetzen eines korrekten Verkäuferkontos» könne laut Ebay «eine gewisse Zeit» benötigen. Ursprünglich war die Versteigerung bis Samstagvormittag geplant.

Wipperfürth ist seit Wochen als Helfer in der besonders von der Flut betroffenen Region Ahrweiler in Rheinland-Pfalz unterwegs. Auf Facebook, wo er täglich über die Situation in dem Krisengebiet und über seine Arbeit informiert, folgen ihm mittlerweile mehr als 400.000 Abonnenten. Mit der Online-Auktion erhielt der Fluthelfer weitere öffentliche Aufmerksamkeit. Mehrere Medien hatten berichtet.

Behalten will er das Geld aus der Versteigerung nicht. «Der Erlös kommt allein den Flutopfern in Ahrweiler zugute», hatte er am Donnerstag erklärt. In seinen Videos aus dem Hochwassergebiet hatte der Unternehmer auch die Rolle der Behörden kritisiert und sie aufgefordert, sich zurückzuziehen. Das hatte ihm in den sozialen Netzwerken Zuspruch aus der «Querdenker»-Szene eingebracht, von der er sich aber distanzierte: «Mit Querdenkern habe ich absolut nichts zu tun.»

Mit einer solch großen Resonanz der Auktion habe er nicht gerechnet, so der Wipperfürth. «Ich dachte, da kommen vielleicht 1500 Euro zusammen. Dass so viel Geld geboten wird, hätte ich nie gedacht.»

