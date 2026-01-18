Eberl gibt Updates zu Neuer, Gnabry und Upamecano

München (dpa) - Fortschritte bei Serge Gnabry, aber keine Eile bei Manuel Neuer. Sportvorstand Max Eberl vom FC Bayern München hat in einem Interview mit «Bild Sport» bei Welt TV weitere Einblicke in die Personalplanung des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegeben und sich zu mehreren Vertragsverhandlungen geäußert - auch mit Abwehr-Ass Dayot Upamecano. Eberl über...

...Manuel Neuer:

«Manu wird im März 40 Jahre», sagte Eberl über Neuer. «Was nicht heißt, dass wir einen Tag später den Vertrag verlängern.» Teilweise wären Aussagen zuletzt auch missinterpretiert worden. «Was Manu geleistet hat oder aktuell leistet, ist wirklich Weltklasse.» Irgendwann sei ein Körper vielleicht nicht mehr so bereit für Profifußball, diesen Anschein mache der Keeper derzeit aber nicht. Dennoch wolle man sich «ganz entspannt Zeit lassen» und sich «zum Ende der Saison, April, Mai» hinsetzen und miteinander sprechen. Bisher sei das nicht passiert.

Neuers Vertrag läuft genau wie der von Gnabry und Upamecano am Ende der Saison aus. Den Kontrakt des Ex-Nationaltorwarts bis 2026 zu verlängern, sei «genau die richtige Entscheidung» gewesen, meinte Eberl rückblickend. Nun müsse man einfach mal abwarten, was passiert.

...Serge Gnabry und Dayot Upamecano:

Bei den Gesprächen mit Offensivspieler Gnabry sehe er «Licht am Ende des Tunnels», meinte Eberl. «Aber noch nicht so, dass ich hier etwas sagen kann.» Auf den angestrebten Verlängerungen mit dem 30-jährigen Gnabry und dem 27-jährigen Upamecano liege momentan das Hauptaugenmerk, so Eberl.

Über einen möglichen zweiten Schritt wolle er sich keine Gedanken machen, sagte Eberl - auch angesprochen auf ein mögliches Interesse der Bayern an Verteidiger Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund. «Der erste Schritt, der soll funktionieren.» Der Fokus liegt also auf der Verlängerung mit Upamecano.