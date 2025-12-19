Ed Sheeran: «Im Grunde bin ich ein Bier saufender Raucher»

London (dpa) - Popstar Ed Sheeran (34) hat einen Schlussstrich unter Jahre voller Pizza, Bier und Zigaretten gezogen – und setzt heute laut eigenen Worten auf Fitness. «Ich denke, im Grunde bin ich ein Pizza essender, Bier saufender Raucher, aber das ist einfach nicht meine Realität als Elternteil in meinem vierten Lebensjahrzehnt», sagte der Popstar dem britischen «Men's Health»-Magazin.

Stattdessen habe er sich eine Fitness- und Wellnessroutine angewöhnt. Dabei habe die Geburt seiner Kinder geholfen. «Es kam alles zusammen. Ich wollte ein verantwortungsvoller Vater sein, wollte mich gut fühlen und gut aussehen», so Sheeran, der mit seiner Frau Cherry Seaborn zwei Kinder hat, die 2020 und 2022 geboren wurden.

Sheeran nahm 14 Kilogramm ab

Sein einst ungesunder Lebensstil habe auch seine psychische Gesundheit beeinträchtigt, erzählte Sheeran dem Magazin, auf dessen Titelblatt er in der ersten Ausgabe im Jahr 2026 zu sehen ist. «Ich denke, dass Wellness ein direkter Spiegel der psychischen Gesundheit ist und wie man sich fühlt. Früher wachte ich auf, schaute in den Spiegel und fühlte mich einfach schlecht», sagte der Sänger.

Durch konsistentes Training habe er 14 Kilogramm abgenommen in den vergangenen fünf Jahren. Es bestehe aus Reformer-Pilates, Laufen und Gewichte stemmen. Trotzdem entsagt er dem Genuss nicht vollständig: «Ich trinke immer noch Alkohol. Ich liebe Rotwein, ich liebe ein feines Essen, aber nicht jeden Tag», so Sheeran.