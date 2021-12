Ed Sheeran und Elton John im Weihnachtsrausch

Musikvideo

London (dpa) - Mit einem betont fröhlich-kitschigen Pop-Song voller Weihnachtsklischees sind Ed Sheeran (30) und Elton John (74) gemeinsam ins Rennen um den Weihnachtshit des Jahres gegangen.

Im offiziellen, am Freitag veröffentlichten Musikvideo sieht man die beiden britischen Stars in grün-roten Jogginganzügen in einer festlich dekorierten Weihnachtsstube trällern, auf einer Kutsche durch eine Schneelandschaft fahren oder umringt von einem Musical-Ensemble an einem roten Flügel performen.

Doch die von Glockenklängen und Chorgesängen untermalte Neuerscheinung, in der Sheeran auch einen kurzen Auftritt im freizügigen rot-weißen Flauschkostüm hat, hat trotz allem Gute-Laune-Spektakel auch eine nachdenkliche Note: «Ich weiß, es gab Schmerz in diesem Jahr, aber jetzt ist es Zeit, das hinter uns zu lassen», heißt es auf Englisch in dem Weihnachtssong, der von den Buchmachern bereits als aussichtsreicher Kandidat für den diesjährigen britischen Weihnachts-Top-Hit gehandelt wird. «Wer weiß, was im nächsten Jahr sein wird», heißt es weiter im Songtext.

