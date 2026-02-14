Ehe-Aus: Jochen Schropp ist wieder Single

Berlin (dpa) - Moderator Jochen Schropp hat sein Ehe-Aus bekanntgegeben. «Ich gehe durch die gleiche Scheiße wie jeder andere auch bei einer Trennung», sagte der 47-Jährigen der «Bunten» bei einer Veranstaltung im Rahmen der Berlinale. Schropp und sein langjähriger Partner Norman hatten im März 2022 geheiratet. Vor einigen Monaten verkündeten die beiden, dass sie eine Ehe-Pause einlegen.

Ein Liebes-Comeback sei nun aber nicht mehr in Sicht. «Norman wird für immer einen Platz in meinem Herzen haben, aber es ist vorerst besser so», sagte der Moderator. Norman sein ein «toller, toller Mann». «Wir haben es aber irgendwie in dem Moment nicht gut miteinander verhandelt», erläuterte Schropp, der auch als Schauspieler arbeitet.

Und ist der Moderator jetzt auf der Suche nach einem neuen Mann an seiner Seite? Er sei offen dafür, jemandem zu begegnen, mit dem man sich Augenhöhe befinde, sagte er. «Aber ich hab auch kein Problem, jetzt erstmal Single zu sein, weil dann geht’s mir vielleicht ein bisschen besser.»