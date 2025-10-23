Ehrenabteilung der Hagener Feuerwehr
Veröffentlicht: Donnerstag, 23.10.2025 10:42
Feuerwehrmann oder Frau bleibt man ein Leben lang. Das gilt auch für ehemals aktive Leute der Hagener Feuerwehr. Gestern fand wieder das traditionelle Treffen der Ehrenabteilung der Feuerwehr statt.
© Radio Hagen
Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren sowie pensionierte Feuerwehrleute über 60 Jahre nahmen an diesem Treffen im Feuerwehrgerätehaus Gasstraße in Hohenlimburg teil. Das traditionelle Treffen ist sehr beliebt bei den Teilnehmern, weil es einen Austausch mit ehemaligen Kollegen möglich macht.