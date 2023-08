Ehrlich Brothers suchen Zauberlehrling - bewerbt euch jetzt

Euer Kind hatte schon immer eine Gabe fürs Zaubern? Dann besteht jetzt die große Chance, mit zwei der bekanntesten Zauberern auf einer großen Bühne aufzutreten. Denn die Ehrlich Brothers suchen einen Zauberlehrling im Alter von 6 bis 14 Jahren, der zusammen mit ihnen am 1. und 2. September in der Rudolf Weber-Arena in Oberhausen auftritt.

"WUNDERZEIT" in Oberhausen

Das Zauberer-Duo tritt an diesen beiden Tagen auf und präsentiert ihre "WUNDERZEIT"-Show, die als TV-Event einige Wochen später für das Fernsehen aufgezeichnet wird. In Oberhausen gibt es daher für alle, die sich ein Ticket sichern, den exklusiven Vorab-Blick auf die "WUNDERZEIT"-Show.

Ehrlich Brothers suchen Zauberlehrling

Neben den beiden Profis - Andreas und Chris Ehrlich - soll auch ein Zauberlehrling im Alter von 6 bis 14 Jahren auf der Bühne stehen und einen Zaubertrick vor Publikum präsentieren. Haben wir das Interesse eurer Kinder geweckt? Dann erklären wir euch, wie euer Kind sich bei uns und den Ehrlich Brothers bewerben kann.

Schickt den Ehrlich Brothers und uns die besten Zaubertricks eures Kindes als Video per WhatsApp. Nutzt dazu unten folgenden QR-Code. Die Nummer lautet: +49 1520 8681053.

Bitte benutzt dabei das Stichwort: "Zauberkind Oberhausen". Ohne das Stichwort ist eine Zuteilung nicht möglich.

Was sollte im Video enthalten sein? Eine kurze Vorstellung sowie der anschließend performte Zaubertrick

Für die Einsendung habt ihr bis zum Sonntag, 13. August bis 18 Uhr , Zeit.

, Zeit. Der Gewinner oder die Gewinnerin führt den Zaubertrick am 1. und 2. September zusammen mit den Ehrlich Brothers auf der Bühne bei der "WUNDERZEIT"-Show in der Rudolf Weber-Arena auf.

Gewinner-Eltern werden von uns im Vorfeld benachrichtigt. Sie bekommen insgesamt 5 Tickets.

Profi-Zauberer dürfen nicht mitmachen

Unter allen Einsendungen verlosen wir außerdem 20 x 4 Gutscheine für die Show "WUNDERZEIT" in Oberhausen am 1.9. inkl. Gutschein für das House of Magic

Wir wünschen allen teilnehmenden Kindern viel Erfolg!