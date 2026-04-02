Ei hoch 3: Das Musikevent an Ostern
Ostern wird in diesem Jahr musikalisch besonders: Gemeinsam mit Kaufland gibt es bei „Ei hoch 3“ drei Tage lang die größten Hits aus drei Jahrzehnten. Von Karsamstag bis Ostermontag steht jeder Tag ganz im Zeichen einer eigenen Musikwelt.
Veröffentlicht: Donnerstag, 02.04.2026 08:28
Drei Tage, drei Jahrzehnte, drei Musik-Welten
Bei „Ei hoch 3“ – präsentiert von Kaufland – dreht sich alles um die größten Hits aus den 80ern, 90ern und 2000ern. Jeder Aktionstag widmet sich einem Jahrzehnt – von der Musikauswahl bis ins Programm.
- Karsamstag gibt es die größten Hits der 80er.
- Ostersonntag stehen die Kultsongs der 90er im Fokus.
- Ostermontag laufen die Highlights der 2000er.
Mitmachen und gewinnen
Die letzten Tage wart ihr gefragt: Ihr habt eure Lieblingshits aus den 80ern, 90ern und 2000ern ausgesucht und bestimmt, was läuft. Unter allen, die teilgenommen haben, verlosen wir an jedem Aktionstag einen Einkaufsgutschein im Wert von 1.000 Euro von Kaufland.
Ihr bestimmt die Playlist
Ihr sucht die Eier – wir spielen die Hits. Ihr konntet mitentscheiden, welche Songs laufen und eure Lieblingshits aus den jeweiligen Jahrzehnten auswählen. Schaltet ein und erlebt Ostern mit den größten Hits aus drei Jahrzehnten – präsentiert von Kaufland.