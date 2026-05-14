Eilpe: Versuchtes Tötungsdelikt

Gegen 13:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Einsatz an der Straße "An der Koppel" in Eilpe alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten eine 76-jährige Bewohnerin an, die lebensgefährliche Kopfverletzungen aufwies. Die Frau wurde vor Ort von einem Notarzt behandelt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Ersten Erkenntnissen nach soll ihr 78-jähriger Ehemann die Frau lebensbedrohlich und sich selbst anschließend schwer verletzt haben. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und vorläufig festgenommen.

Die Hagener Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem Motiv des versuchten Tötungsdelikts dauern an.