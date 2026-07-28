Ein Blick auf "neue" Innenstädte

Es gibt Kunst, Kultur, Musik und Gastronomie. Von Familienprogramm am Nachmittag bis zu Konzerten, Ausstellungen, Tastings und besonderen Menüs am Abend. Das Ziel: Dinge zu zeigen, die häufig unter dem Radar laufen. Begegnungen zu ermöglichen. Und vielleicht einen Blick in die Zukunft zu werden. Der stationäre Handel leidet mehr und mehr unter der Online-Konkurrenz. Die Innenstädte könnten sich mehr und mehr weg vom Handel, hin zu Events und Gastronomie entwickeln.

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