Ein Hoch auf alle Fluthelfer:innen

Wir suchen die unermüdlichsten Fluthelfer:innen – welche z.T. selbst betroffen waren und trotzdem am nächsten Tag in der Nachbarschaft an der Schüppe standen. Wer hat seinen Nachbarn, Freunden, der Familie oder völlig Fremden besonders geholfen? Wir erzählen die Geschichten von vor einem Jahr – und belohnen die, die damals mit angepackt haben!

Wir schenken Euren persönlichen Fluthelfer:innen ein Jahr lang gratis Getränke

Stellt uns uns Eure persönliche/n Fluthelfer:in vor, wir losen die schönste Geschichte aus und mit etwas Glück bekommt er oder sie ein Jahr lang ihren/seinen Getränke-Einkauf gratis von uns.*

Füllt dazu einfach das untenstehende Formular aus oder meldet Euch über unsere Hotline 02331-200 58 85, per Mail an redaktion@radiohagen.de oder per Sprachnachricht über die Radio Hagen App.

Eine gemeinsame Aktion von Brinkhoff‘s, Getränke Hoffmann und Radio Hagen

* Vier Gewinner erhalten je ein Jahr lang Getränke im Wert von 2.500 € bei Getränke Hoffmann.