Ein kleiner Prinz landet in Hagen

Nur für Kinder und Jugendliche ist das offensichtlich nicht. Bei der fast vollständig ausverkauften Premiere am Samstag sind viele Leute auch ohne Kind gekommen. Vielleicht nicht zuletzt, da die Lehren aus der Geschichte so universell und zeitlos erscheinen.

Der kleine Prinz lernt auf seiner Reise viele ganz unterschiedliche Bewohner kennen und entdeckt dabei nach und nach, was echte Freundschaft bedeutet.

Die Oper selbst ist, anders als die Literaturvorlage, noch recht jung: Uraufgeführt wurde sie erst im Jahr 2022; und zwar an der Mailändischer Scala, einem legendären Opernhaus.

Auf der Bühne sieht man teilweise auch einige Puppen, die eine Hauptrolle besetzen. Zwischendurch singt ein Kinderchor, der die Weiterreise des Hauptprotagonisten zum nächsten Planeten begleitet. Und wie kommt das Ganze beim Hagener Publikum an?

Obwohl manch einer äußerte, er habe Schwierigkeiten gehabt, den Text richtig zu verstehen - die Oper wird zwar in deutsch aufgeführt, allerdings ohne Übertitel - waren die meisten am Ende begeistert von der etwas anderen Opernerfahrung:



