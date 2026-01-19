Ein Stolperstein für Albert Koppel

Alfred Koppel lebte mit seiner Familie an der Lenneuferstraße, dort befand sich auch die Metzgerei der Familie. Das Haus war eines der Hauptziele des Novemberpogroms in Hohenlimburg. Koppel wurde damals verhaftet und unter der Bedingung freigelassen, dass er Haus und Grundstück unter Wert verkauft. Geld hat er nie gesehen, stattdessen wurde er später deportiert und in Ausschwitz ermordet.

Sein Stolperstein soll stellvertretend an mehr als 100 jüdische sowie Sinti- und Roma-Opfer aus Hagen und Hohenlimburg erinnern, die in Auschwitz ums Leben kamen.

Die Gedenkveranstaltung ist öffentlich, sie wird vom Hagener Geschichtsverein organisiert. Termin ist am 27. Januar, also nächste Woche Dienstag um 11 Uhr.