Ein Toter in der Sauna: Das «Friesland»-Team ermittelt

Berlin/Leer (dpa) - Tobias Henning (Tino Mewes) hat sich auf einen Segeltörn begeben, der anders ausging als geplant. Er kann sich nur mit Mühe zurück an den Strand kämpfen, wo er am nächsten Morgen von den Polizisten Henk Cassens (Maxim Mehmet) und Süher Özlügül (Sophie Dal) gefunden wird. So beginnt die neue Folge «Sturmmöwen» der Krimireihe «Friesland», die das ZDF am 21. Dezember um 20.15 Uhr ausstrahlt. In der Mediathek ist sie bereits vorab zu sehen.

Der Buchhändler lebt. Er kann sich nicht an den genauen Unfallhergang erinnern. Dass der Baum des Segelboots nicht Stand gehalten hat, macht auch Hausbootbesitzer Henk Cassens skeptisch.

Ein heiß-kalter Leichenfund

Als das Ermittler-Duo Tobias Henning nach Hause bringt, findet die Polizisten dessen Mann Finn Onneken, Leers gefeierten Krimi-Autoren, tot in der Sauna. Das interessiert nicht nur Chef Jan Brockhorst (Felix Vörtler), der insgeheim ein glühender Fan des Schriftstellers ist, sondern auch die örtlichen Medien. Für Brockhorst ist der Fall klar: Es handelt sich hier um den Mord eines verwirrten Fans.

Auch die Skandal-Journalistin Anna Mansholt (Marie Burchard) wittert eine Kriminalgeschichte, die sie verkaufen kann. Sie hängt sich an Cassens' Fersen, um mehr über den Toten herauszufinden.

Ärger bei den «Knüllenkiekern»

Cassens und Özlügül begeben sich auf Spurensuche im privaten Umfeld des Toten. Eine kürzlich bevorstehende Lesung in der Buchhandlung von Tobias Henning wurde nach der Todesnachricht abgesagt, das Erscheinen des neuen Romans verschoben. Süher Özlügül kannte den Schriftsteller von einem Treffen bei dem wohltätigen Verein «Knüllenkieker», wo er viel Wirbel ausgelöst hat, weil er aus dem Traditionsverein eine Partei machen wollte. Onneken hatte nämlich eine eigene Agenda: Der Autor wollte einen Sitz als Abgeordneter im Landtag.

Um sein Ziel durchzuboxen, legt er sich mit dem Vorsitzenden an, dem Teehändler Klaas Eickhoff (Hannes Hellmann). Özlügül und der befreundete Bestatter Wolfgang Habedank (Holger Stockhaus) werden Zeuge von einem hitzigen Streit, der die «Knüllenkieker» in zwei Lager spaltet. Schnell avanciert Eickhoff zum Verdächtigen, Brockhorst ist sich sicher, er hat den Konkurrenten Onneken verschwinden lassen.

Rätselhafter Tod wirft Fragen auf

Dieser Fall stellt die Ermittler in Leer vor ein Rätsel, es gibt viele lose Fäden, Fragen werden aufgeworfen. Wie kam es zu dem Unfall mit dem Segelboot, wer wollte Onneken loswerden und warum tauchte an entscheidenden Stellen der Geschichte eine mysteriöse Frau auf, die keiner zu kennen scheint?

Der Zuschauer begibt sich mit Cassens, Özlügül und Brockhorst auf eine spannende Reise auf der Suche nach dem Mörder und erlebt dabei mehr Überraschungen als in der «Friesland»-Reihe üblich.