«Ein Winnertyp»: Dortmund feiert Neuzugang Guirassy

Dortmund (dpa) - Zwei Tore und ein herausgeholter Elfmeter - dank Serhou Guirassy blieb Borussia Dortmund der zweite Wirkungstreffer binnen weniger Tage erspart. Nach dem hart erkämpften 4:2 (1:2) im kleinen Revierderby gegen den VfL Bochum wurde der Neuzugang als Matchwinner gefeiert. «Er gibt uns genau das, was wir uns von ihm erhofft haben. Er ist ein sehr wichtiger Spieler für uns - und er wird noch besser werden», schwärmte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Nach der durch eine Knieverletzung verursachten wochenlange Zwangspause kommt der Torjäger immer besser in Fahrt und erzielte in bisher vier Pflichtspielen vier Tore. Als der Borussia nach dem 0:2-Rückstand in der 21. Minute ein ähnliches Frusterlebnis wie zuvor beim 1:5 in Stuttgart drohte, erwies sich Guirassy als Retter in der Not. Nicht nur seine beiden Treffer (44./75. Minute) trugen zur erfolgreichen Aufholjagd bei. Bei einem Zweikampf mit dem ehemaligen Dortmunder Felix Passlack war der 28-Jährige nur durch ein Foul zu stoppen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Emre Can (61.) sicher.

Die starke Leistung von Guirassy war Nuri Sahin ein Extralob wert: «Wir sind alle sehr glücklich, dass er bei uns ist. Ich bin nicht nur froh, wie er die Tore macht, sondern auch wie er sich gibt», kommentierte der Dortmunder Coach mit Bezug auf den großen Ehrgeiz und die Mannschaftsdienlichkeit des Neugangs aus Stuttgart. Ähnlich positiv äußerte sich Torhüter Gregor Kobel, der mit einem Fehler den zweiten Bochumer Treffer verursacht hatte: «Er ist ein Winnertyp und ein sehr cleverer Spieler.»