«Eine Menge Punkte»: LeBron James knackt 50.000er-Marke

Los Angeles (dpa) - Wie magisch, wie geschichtsträchtig dieser Moment in Los Angeles war, verdeutlichte der Hallensprecher der ortsansässigen Lakers. «Meine Damen und Herren, wir alle sind gerade Zeugen von etwas Historischem geworden», rief er in sein Mikro, während sich die Basketball-Fans zu Ehren ihres Königs erhoben und kräftig applaudierten. LeBron Raymone James senior, für viele einfach nur der «King», ist der erste Spieler in der Geschichte der NBA, der mindestens 50.000 Punkte erzielt hat.

«Ich meine, das sind eine Menge Punkte», sagte der 40 Jahre alte Superstar nach dem 136:115-Sieg der Lakers gegen die New Orleans Pelicans und rieb sich verwundert den Bart. «Natürlich ist das erste, was mir in den Sinn kommt, wo ich herkomme. Ich habe schon als kleines Kind mit dem Spiel angefangen, habe den Sport geliebt und gehofft, dass ich eines Tages auf höchstem Niveau spielen kann. Das ist mir gelungen, und ich habe meine Karriere wirklich genossen. Es ist also definitiv eine Ehre. Es ist ziemlich cool, das zu sehen.»

Vor der Partie stand er bei 49.999 Punkten

Mit 49.999 Punkten in Spielen der Hauptrunde und der Playoffs war James in das Duell mit den Pelicans gegangen. Schon mit seinem ersten Korb im Spiel durchbrach er die historische Marke. Als er in der Arena in Downtown Los Angeles im ersten Viertel bei seinem ersten Versuch einen Dreier verwandelte, standen die meisten Zuschauer auf und jubelten James lautstark zu.

James zeigte in der Folge eine starke Vorstellung und verbuchte insgesamt 34 Punkte, 8 Rebounds und 6 Vorlagen. Aufgelegt bekam er den historischen ersten Dreier von Luka Doncic, der nach seinem aufsehenerregenden Wechsel von den Dallas Mavericks bei den Lakers immer besser reinfindet und selbst auf 30 Zähler, 8 Rebounds und 15 Assists kam.

Lob von Doncic: «Vielleicht kommt er auf 70.000»

«Es ist erstaunlich, ihn in diesem Alter so spielen zu sehen», sagte der 26 Jahre alte Slowene. «Es ist einfach unglaublich, diese 50.000 Punkte. Ich kann gar nicht erklären, wie verrückt das ist. Vielleicht kommt er auf 70.000. Man kann nie wissen.» Bis zu dieser Marke müsste James allerdings noch einige Jahre dranhängen, insgesamt steht er nun bei 50.033 Zählern in seiner NBA-Karriere.

Durant überholt Nowitzki in ewiger Bestenliste

Kein anderer Spieler in der Geschichte der NBA kommt bisher auch nur auf 45.000 Punkte in Hauptrunde und Playoffs. Auf Rang zwei der ewigen Bestenliste steht Kareem Abdul-Jabbar mit insgesamt 44.149 Zählern.

Bester noch aktiver Profi nach James ist Kevin Durant, der durch seine 34 Punkte beim 119:117 der Phoenix Suns gegen die Los Angeles Clippers an Dirk Nowitzki vorbeizog und nun Rang sechs belegt. Nowitzki kam in seiner Karriere auf 35.223 Punkte, Durant steht jetzt bei 35.225.