Eine Million Bäume als Fernziel
Heute war Bäumepflanzen angesagt, im Fleyer Wald. Das Gymnasium Hohenlimburg hat gerade Austauschschüler aus Dänemark zu Gast. 65 junge Menschen sind dabei - das Ganze ist ein Erasmus+-Projekt zum Schwerpunkt-Thema Nachhaltigkeit.
Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 12:21
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Deswegen auch heute die Baumpflanzaktion. Klima- und Umweltschutz sind nicht nur den Hohenlimburger Schülerinnen und Schülern wichtig. In Dänemark ist es ähnlich, sagen Lehrerin Ingeborg Toft und Schüler Jens.
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Mitschnitte aus dem Programm
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