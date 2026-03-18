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Eine Million Bäume als Fernziel
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Eine Million Bäume als Fernziel

Heute war Bäumepflanzen angesagt, im Fleyer Wald. Das Gymnasium Hohenlimburg hat gerade Austauschschüler aus Dänemark zu Gast. 65 junge Menschen sind dabei - das Ganze ist ein Erasmus+-Projekt zum Schwerpunkt-Thema Nachhaltigkeit.

Veröffentlicht: Mittwoch, 18.03.2026 12:21

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Deswegen auch heute die Baumpflanzaktion. Klima- und Umweltschutz sind nicht nur den Hohenlimburger Schülerinnen und Schülern wichtig. In Dänemark ist es ähnlich, sagen Lehrerin Ingeborg Toft und Schüler Jens.

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Mitschnitte aus dem Programm

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MITSCHNITT AUS DER SENDUNG - I
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MITSCHNITT AUS DER SENDUNG - II
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