Eine rabenschwarze Komödie: «Das schwarze Quadrat»

Berlin (dpa) - Eben hing es noch an der Wand eines FrankfurterMuseums: das kleine, aber berühmte Ölbild «Das schwarze Quadrat»(1915) des russischen Malers Kasimir Malewitsch (1879-1935). Jetztist es weg, gestohlen vom erfahrenen Kunstdieb Vincent (BernhardSchütz) und seinem jüngeren Handlanger Nils (Jacob Matschenz). DasBild soll auf einem Kreuzfahrtschiff an den neuen Besitzer übergebenwerden. Doch in der Komödie «Das schwarze Quadrat» (2021) am Montag(20.15 Uhr) im ZDF stoßen die beiden Gauner auf allerhand Tücken.

Denn weil die beiden weder Tickets noch gefälschte Pässe haben,

überwältigen sie im Terminal des Hamburger Hafens zwei arglose

Passagiere und nehmen flugs deren Plätze ein. Doch beim Öffnen ihrer

schweren Koffer stellt sich heraus: Die überfallenen Reisenden

sollten an Bord als Imitatoren von David Bowie und Elvis Presley

auftreten.

Prompt müssen der verhinderte Maler Vincent und der kleptomanisch

veranlagte Komplize Nils die beiden Entertainer ersetzen. Verzweifelt

versuchen sie ihre Tarnung aufrechtzuerhalten und improvisieren sich

mehr schlecht (Vincent) als recht (Nils) durch das tägliche

Bühnenprogramm. Doch der Bordpianistin Mia (Pheline Roggan) und dem

Eintänzer Levi (Christopher Schärf) kommen die zwei Pseudokünstler

schnell verdächtig vor. Auch die Crew-Managerin Helen (Victoria

Trauttmansdorff) erfährt von ihrem wertvollen Diebesgut.

Und dann ist da noch die überhaupt nicht zimperliche Martha (Sandra Hüller), die

Vincent in sehr schräge Diskussionen über die Wahrhaftigkeit der

Kunst verwickelt - nur, um an das gestohlene Bild heranzukommen.

Regisseur und Autor Peter Meister («Menschenjagd») legt hier nach

diversen Kurzfilmen sein Spielfilm-Debüt vor - ein herrlicher

Blödsinn mit viel Wortwitz und Situationskomik. Wie diese beiden

ungleichen Gauner in eine haarsträubende Geschichte hinein tänzeln,

ist total albern, aber schon sehr sehenswert.

Da stören ein paar logische Löcher überhaupt nicht; dafür gibt es hübsche

Seitenhiebe auf Kreuzfahrten im Allgemeinen und das Filmschiff «MS Atlantic» im

Besonderen - die Kabinen verfügen über Bettkästen (praktisch für

gestohlene Bilder) und zu öffnende Bullaugen (für ordentlichen

Durchzug).

Bernhard Schütz («Kiss me Kosher») und Jacob Matschenz

(«Stille Post») zeigen hier endlich in zwei Hauptrollen, was sie so

alles drauf haben. Vor allem sind sie hinreißend komisch, wobei in

ihrem Spiel alsbald die pure Verzweiflung überwiegt - als nämlich das

echte Bild plötzlich erneut verschwunden ist. Jetzt zeigt sich die

wahre Kunst des Fälschers: Vincent, vom Kunstbetrieb einst

verschmäht, ist jetzt gefragt. Eine rabenschwarze Komödie.