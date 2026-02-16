Einfach Heiraten ist eine bundesweite Aktion, die Paare einlädt, ihre Liebe, Partnerschaft oder Ehe in einem feierlichen und zugleich unkomplizierten Rahmen unter Gottes Segen zu stellen. In Hagen ist das an vier Orten geplant: Das sind die Johanniskirche am Markt, das Theater an der Volme und zwei Outdoor-Locations auf dem Elbersgelände.

Neben Segnungen, etwa für Partnerschaften, Verlobungen oder Ehejubiläen, sind im Rahmen der Aktion auch evangelische kirchliche Trauungen möglich. Voraussetzung dafür ist, dass das Paar bereits standesamtlich verheiratet ist und mindestens eine Person der evangelischen Kirche angehört. Für Segnungen sind keine formalen Voraussetzungen nötig.

Mehr Infos gibt es auf der zentralen Aktionsseite www.einfachheiraten.info.