Einkaufszentrum Vorhalle

Bei unserem Wahltalk diskutierten die Oberbürgermeister-Kandidaten Josef Bücker, Wolfgang Jörg und Erik Schulz über stadtrelevante Themen. Einige offene Fragen wurden den Kandidaten nachträglich gestellt. So wolle Schulz alles daran setzen, um das Einkaufszentrum in Vorhalle zu realisieren.

Eine weitere Frage war, warum nicht an den Stellen Parkverbote aufgestellt werden, wo sich zwei Busse begegnen. Dies sei in engen Wohngebieten, wo sowieso schon wenig Parkraum zur Verfügung stehe, nicht immer problemlos möglich, so Schulz. Die Antworten von Josef Bücker und Wolfgang Jörg stehen noch aus.