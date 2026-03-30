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Eintracht-Falken machen Schule
(von links): Eintracht-Jugendleiter Rafahel Blesch, Stiftungsvorstand Thorsten Irmer und Sebastian Schneider, Geschäftsf
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Eintracht-Falken machen Schule

Der VfL Eintracht Hagen zieht eine positive Zwischenbilanz seines Projekts „Eintracht-Falken machen Schule“. Dabei soll Kindern ein niedrigschwelliger Zugang zum Sport ermöglicht werden. 

Veröffentlicht: Montag, 30.03.2026 16:24

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15 Bewegungsangebote konnten die Eintracht Falken dabei an Schulen und in Kindertagesstätten anbieten und damit den Mangel an Sportlehrern zumindest etwas kompensieren. Langfristig sollen die Kinder so auch für den Vereinssport begeistert werden. Möglich gemacht hat das Projekt die Sparkassenstiftung der Sparkasse an Volme und Ruhr. Diese hat das Falken-Projekt mit 10 Tausend Euro gefördert. Der VfL Eintracht Hagen bedankt sich ausdrücklich für diese Unterstützung.

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