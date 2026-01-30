Eintracht Frankfurt holt Spanier Riera als neuen Trainer

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als neuen Trainer verpflichtet. Der 43-Jährige kommt von NK Celje aus Slowenien und wird Nachfolger von Dino Toppmöller, von dem sich der Fußball-Bundesligist am 18. Januar getrennt hatte.

Riera erhält nach Clubangaben einen bis 2028 gültigen Vertrag und wird die Frankfurter am Montag übernehmen. Vorher betreut der frühere Spieler des FC Liverpool auf eigenen Wunsch am Sonntag noch ein letztes Mal sein bisheriges Team aus Celje im Spitzenspiel der slowenischen Liga gegen Maribor.

Krösche «beeindruckt» von Riera

«Albert hat uns in den Gesprächen mit seiner fachlichen Tiefe und seiner guten Kommunikation beeindruckt», sagte Sportvorstand Markus Krösche über den Überraschungskandidaten. Zunächst hatte der frühere Leipziger und Dortmunder Marco Rose als Favorit der Eintracht gegolten.

Aber: «Wir verfolgen seine Entwicklung schon sehr lange», sagte Krösche. «Mit Albert Riera haben wir uns bewusst für einen Trainer entschieden, der für modernen, intensiven und offensiven Fußball steht. Er verfügt über internationale Erfahrung, eine klare Spielidee und einen ebenso klaren Ansatz in der täglichen Arbeit mit dem Team.»

In Leverkusen sitzt noch Schmitt auf der Bank

Für den neuen Trainer geht es nach dem vorzeitigen Aus im DFB-Pokal sowie in der Champions League in den kommenden Monaten nur noch darum, einen Europapokal-Platz in der Bundesliga zu erreichen.

Nach der Trennung von Toppmöller übernahm der Frankfurter U21-Coach Dennis Schmitt interimsmäßig die Mannschaft. Nach den Niederlagen gegen Karabach Agdam (2:3), 1899 Hoffenheim (1:3) und Tottenham Hotspur (0:2) wird Schmitt auch am Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen noch einmal an der Seitenlinie stehen.

Im vergangenen Jahr Pokalsieger in Slowenien

Rieras Vertrag in Celje lief eigentlich noch bis 2028. In der vergangenen Saison führte er den Club zum Pokalsieg in Slowenien und damit auch in den Europapokal. In der Conference League steht Celje in der Zwischenrunde, bei der es um den Einzug ins Achtelfinale geht. Riera arbeitete auch schon als Coach des nationalen Rivalen Olimpija Ljubljana und von Girondins Bordeaux und war zuvor Co-Trainer bei Galatasaray Istanbul.

Als Spieler war Riera unter anderem beim FC Liverpool, Manchester City und Espanyol Barcelona aktiv. Er stammt aus Manacor auf Mallorca, wo der einstige Tennis-Star Rafael Nadal seine Akademie betreibt. In Deutschland ist Riera aber noch eher unbekannt. Nun soll er die Eintracht aus der Krise führen, die seit Monaten vor allem die Defensive betrifft.