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Eintracht Hagen setzt Zeichen für die Blutspende
Gemeinsam mit dem DRK-Blutspendedienst hat der VfL Eintracht Hagen im Blutspendezentrum in der Feithstraße die neue Blutspender-Fanliege feierlich eingeweiht. Mit dabei waren auch die Spieler Linus Kutz und Pascal Bochmann, die die Aktion aktiv unterstützten.
Veröffentlicht: Mittwoch, 06.05.2026 13:28
Ziel der Initiative ist es, mehr Menschen für die Blutspende zu begeistern und gleichzeitig die Verbindung zwischen Verein und Fans zu stärken. Die Profis machten dabei deutlich, wie wichtig ihr Engagement ist.
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