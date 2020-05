Eintracht setzt gegen Mönchengladbach auf Stürmer Dost

26. Spieltag

Der Niederländer erhielt für die Partie den Vorzug vor dem Portugiesen André Silva. Wegen anhaltender Adduktorenprobleme hatte Dost sein letztes Pflichtspiel vor der Corona-Pause am 14. Februar bei Borussia Dortmund (0:4) bestritten. «Wir haben aktuell nur zwei Stürmer. Und wir haben unglaublich viele Spiele in den nächsten Wochen, deshalb wird es immer zu Rotationen kommen», begründete Coach Hütter bei Sky. André Silva werde in den nächsten Spielen wieder Einsätze bekommen.