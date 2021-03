Eisenbichler bei WM-Einzel in Oberstdorf gestürzt

Skispringen

Eisenbichler konnte selbst aus dem Auslauf gehen und fluchte wenige Augenblicke später schon wieder zünftig in die TV-Kamera. Seine Chancen auf eine Titelverteidigung am heimischen Schattenberg waren schon nach dem schwachen ersten Sprung auf 122,5 Meter dahin. Vor zwei Jahren hatte «Eisei» das WM-Einzel in Tirol vor seinem Teamkollegen Karl Geiger gewonnen.

