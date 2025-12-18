Eisenbichlers neue Weihnacht - «A bissl dicker geworden»

Oberstdorf (dpa) - Der frühere Top-Skispringer Markus Eisenbichler freut sich auf die Vorzüge seines ersten Weihnachtsfests nach der Karriere. «Man kann es ein bisschen festlicher machen», sagte der 34-Jährige in einer Eurosport-Medienrunde. «Man kann mal ein Steak mehr essen oder ein Bier mehr trinken.»

Die Vorbereitung auf die Vierschanzentournee, die am 29. Dezember in Oberstdorf beginnt, fällt bei ihm dieses Jahr weg. Eisenbichler, der in seiner langen Karriere unter anderem sechs Titel bei Weltmeisterschaften feierte, hat seine Laufbahn im vergangenen Frühjahr beendet. Das bereut er nicht. «Fehlen tut es mir nicht, dass ich selber nochmal springe», sagte er.

Eisenbichler genießt freie Wochenenden

Der Bayer genießt sein Leben nach dem Leistungssport. Er sei nun entspannter, erzählte er. Mit einem Lächeln sagte er zudem: «Ich bin a bissl dicker geworden.»

Sein neuer Alltag gefällt ihm. «Ich habe einen wirklich sehr schönen Job bei der Bundespolizei mit super Kollegen», sagte er. «Am Wochenende genieße ich einfach die freie Zeit oder das Kommentieren.»

Eisenbichler ist als Experte für Eurosport tätig und möchte dem Skispringen auch in Zukunft erhalten bleiben. «Ich habe das so lange gemacht und so viel Herzblut reingesteckt. Das bleibt einfach ein Teil von einem.»